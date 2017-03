HCD-Trainer Del Curto und seine Sprüche

Seit 1996 ist Arno Del Curto Trainer des HC Davos, sechs Mal wurde er mit seinen Mannen Meister, fünf Mal gewannen sie den Spengler Cup. Und wenn vor oder nach einem Spiel die Reporter Arno Del Curto nach seinem Befinden oder seiner Meinung fragen, dann redet er sich auch schon mal um den eigenen Kragen.

Zum Beispiel im November 2014, als Arno Del Curto einen Spieler dazu drängt, seinen Wechsel weg vom HCD bekannt zu geben und auch die Gründe, warum er wechselt.

Legendär auch die Aufforderung vom Trainer, dass seine Spieler den Schiedsrichter nicht beschimpfen sollen, sonst gebe es eine 2-Minuten-Strafe.

Wenn Arno Del Curto ein Interview in englisch geben muss, dann ist der Alles-Könner-Trainer mit seinem Latein am Ende. «My language is German, i speak Bush-English», sagt der Bündner im Interview. «We say with the ‘Brechstange’, you go like… unbelievable», stottert er.

Dass der HCD-Trainer nicht immer ganz so zufrieden mit seiner Mannschaft ist, auch wenn ihm der Reporter zum Sieg gratuliert, zeigt er im folgenden Interview:

Und auch wenn Del Curto während eines Spiel vom Puck getroffen wurde, gibt er danach gerne ein kurzes Statement zum Spiel ab. Und auch hier ist Del Curto «mit nichts zufrieden».

(enf)