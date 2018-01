Angeschossene Frauen werden befragt

Der Gesundheitszustand der beiden angeschossenen Frauen von Hedingen ist einigermassen stabil. Die Polizei will sie heute oder am Donnerstag erstmals befragen. © KEY

Die beiden Frauen, die am Freitag bei einer Auseinandersetzung in Hedingen ZH angeschossen worden sind, befinden sich mittlerweile in stabilem Zustand. Die Polizei will sie heute Mittwoch oder morgen erstmals befragen.