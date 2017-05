Heftige Zusammenstösse bei Kundgebung in Venezuela

Autsch! Oppositionsführer Capriles wird bei Protesten in Venezuela von Tränengas getroffen. © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL GUTIERREZ

In Venezuela hat es erneut heftige Zusammenstösse zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gegeben. Vermummte Jugendliche schleuderten am Montag in der Hauptstadt Caracas Steine und Brandsätze auf Sicherheitskräfte.