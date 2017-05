Studentenproteste in Venezuela

Studenten werfen Steine bei Protesten gegen den venezolanischen Präsidenten Maduro in Caracas. Sie fordern sofortige Neuwahlen. © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL GUTIERREZ

In Venezuela hat es bei Studentenprotesten gegen Präsident Nicolás Maduro am Donnerstag heftige Zusammenstösse mit Sicherheitskräften gegeben. Im Bundesstaat Anzoátegui wurde ein Studentenführer bei einer Versammlung an der Universität aus nächster Nähe erschossen.