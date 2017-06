Heidrich und Vergé-Dépré schlagen auch Olympiasiegerinnen

Joana Heidrich und ihre neue Partnerin Anouk Vergé-Dépré setzen am Turnier in Den Haag zum Höhenflug an © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré setzen am World-Tour-Turnier in Den Haag ihren Höhenflug fort und ziehen in die Viertelfinals ein.