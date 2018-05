Heidrich/Gerson kämpfen um Podestplatz

Adrian Heidrich, (vorne) und Mirco Gerson spielen in Luzern überzeugend auf © KEYSTONE/URS FLUEELER

Am World-Tour-Turnier Luzern stehen die Schweizer Beachvolleyballer Adrian Heidrich/Mirco Gerson in den Halbfinals. Dort treffen der Klotener und der Berner am Sonntag auf das US-Duo Mayer/Crabb.Nach guten Leistungen am Turnier in der Türkei, wo sie Vierte wurden, und dem 9.