Heidrich/Vergé-Dépré schlagen die Nummern 1

Spielten gegen die topgesetzten Brasilianerinnen ausgezeichnet: Joana Heidrich (unten) und Anouk Vergé-Dépré © FIVB

Den Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré gelingt am World-Tour-Event in Den Haag ein Exploit. Das Duo schlägt die topgesetzten Weltranglisten-Ersten Larissa/Talita in zwei Sätzen.