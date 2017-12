Heiligabend am Sonntag, kein Grund zur Panik

Seien wir ehrlich, jeder von uns hat schon einmal etwas immer weiter herausgeschoben und erst auf den letzten Drücker erledigt. Nicht selten passiert dies zu Weihnachten, wenn man kurz vor Ladenschluss ein Geschenk kauft. Dieses Jahr hat der Kalender aber kein Erbarmen. Der Heiligabend fällt auf einen Sonntag und die Läden haben nicht geöffnet.

Der Kalender mag kein Erbarmen haben, dafür die Shopping Arena. Sie hat zwar auch am 24. Dezember geschlossen, dafür findet am Samstag, 23. Dezember, der Night-Shopping-Event statt. Damit haben Sie die Möglichkeit, entspannt und ohne Druck am Tag vor Weihnachten einzukaufen. Sei es um die letzten Geschenke zu besorgen oder sich für die Festtage zu rüsten. Jeder der 60 Shops hat für Sie bis 22.00 Uhr geöffnet. Schön, wenn man schon am Abend vor dem heiligen Abend dem Stress entfliehen kann. Bei dem umfangreichen Sortiment finden Sie bestimmt das passende Weihnachtsgeschenk. Und auch als notorischer Spätzünder können Sie stolz auf sich sein, alle Geschenke vor dem 24. Dezember eingekauft zu haben.