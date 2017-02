Heimatgemeinde und Kanton Bern gratulieren Beat Feuz

Beat Feuz' Heimatgemeinde Schangnau freut sich mit dem Schweizer Skirennfahrer über die "super Leistung". © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Beat Feuz’ Heimatgemeinde Schangnau und der Kanton Bern haben am Montag dem neuen Ski-Abfahrtsweltmeister gratuliert. Zuhinterst im Emmental denkt man auch an ein Fest zu Ehren von Feuz. Doch überstürzen will man nichts.