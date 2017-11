© zVg

Für einmal haben die Fans die Qual der Wahl: Nach 12 Jahren mit vier Liederprogrammen, fünf Albumproduktionen und über 600 Konzerten spielt und singt sich das multiinstrumentale Kleinkunstpop-Trio «Heinz de Specht» an nur acht exklusiven Konzerten durch einen von ihrem Publikum zusammengestellten Liederabend. Am Freitag, 24. November ist das Trio in Wil, am Freitag, 1. Dezember in Herisau.