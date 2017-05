Heinzer als bester Schweizer im 17. Rang

Der letztjährige EM-Zweite sowie Olympia-Siebte im Einzel von Rio wurde in den Sechzehntelfinals vom letztjährigen Weltcup-Gewinner in Bern, Nikita Glazkow, gestoppt (11:15). Am GP Buenos Aires im letzten November hatte der neunfache Weltcup-Gewinner Heinzer den Russen ebenfalls in den Sechzehntelfinals noch mit 15:8 besiegt.

16 Tage vor den EM in Tiflis holten sich in Bogota der Ukrainer Bogdan Nikischin und die Ungarin Emese Szasz-Kovacs die Turniersiege.

Als letzter Wettkampf vor den EM in Tiflis stehen für die Schweizer Degenfechter am kommenden Wochenende noch die nationalen Titelkämpfe (Einzel und Team) in Zug im Programm.

(SDA)