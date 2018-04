Heiss, heisser, Coachella

Häkelshirts, farbige Haare und jede Menge nackte Haut: Am Coachella-Festival sind nicht die Acts – darunter in diesem Jahr The Weeknd, Beyoncé und Eminem – die Stars. Vielmehr geht es im kalifornischen Indio ums Sehen und Gesehen werden. Und darum, Trends zu setzen. Was am Coachella gerne gesehen und fotografiert wird, ist später an vielen Openairs dieser Welt ein Hit.

Wir haben uns durch die Instagram-Feeds der Coachella-It-Girls gescrollt und die schönsten Funde in der Bildergalerie gesammelt. Wenn du die Looks nachstylst, bist du am OpenAir St.Gallen, in Frauenfeld oder im Val Lumnezia garantiert der Hingucker. 🤩

