Geniesst du das frische Wasser lieber im Bikini oder im Badeanzug? © istock

Modetrends sind für Normalsterbliche unergründbar. Was in einem Jahr noch hipp und «in» ist, ist im nächsten Jahr eine stoffgewordene Todsünde. Und gleichzeitig ist die Jacke, die unserer Grossmutter 1925 die Schultern wärmte, plötzlich wieder angesagt. Darum brauchen wir eure Hilfe. Und zwar in Sachen Bademode für die Frau.