Heisse Zweiteiler auf dem roten Teppich

Wer jetzt wissen will, wer welchen Award gewonnen hat, muss sich noch etwas gedulden: Die MTV Music und TV Awards wurden am Samstagabend in Santa Monica, Kalifornien, vorher aufgezeichnet und erst in der Nacht von Montag auf Dienstag ausgestrahlt.

Vielleicht ist das so, damit unbequeme Statements noch herausgeschnitten werden können. Oder, falls eine Dame über ihren eigenen Schleier stürzt und das vielleicht nachher nicht auf allen möglichen Kanälen sehen will. Doch so viel schief gehen kann bei den diesjährigen Kleidern nicht: Es gibt zwar auch dieses Jahr wieder auffallende Looks. Viele Promis entschieden sich aber für eher einfache Kleider anstelle von prunkvollen, aufwändigen Roben, wie du in der Bildergalerie siehst.

(lak)