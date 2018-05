Helene Fischer zurück auf Platz 1!

„Helene Fischer Live – Die Arena-Tournee“ enthält das komplette Konzert inklusive spektakulärer Tanzeinlagen und fesselnder Akrobatik in luftiger Höhe sowie natürlich jeder Menge Musik. Darunter Hits wie „Achterbahn“, „Nur mit dir“, „Herzbeben“ und der Alltime-Klassiker „Atemlos durch die Nacht“.

Der Grammy-nominierte Star-Regisseur Paul Dugdale, der u.a. auch für die Rolling Stones, Coldplay, Adele und Ed Sheeran arbeitet, setzt Helene Fischer in seinem mitreißenden Konzertfilm perfekt in Szene. Er präsentiert den Megastar so nah wie nie und gewährt vollkommen neue Perspektiven auf die vielleicht aufwendigste deutsche Musikshow aller Zeiten. Sein Film zeigt die pure Begeisterung – auf, vor und hinter der Bühne – und wird dadurch am Ende selbst zu einer ebenso aufregenden wie atmosphärischen Achterbahnfahrt zwischen bombastischen Bildern und emotionalen Momenten.

Die Arena-Tournee „Helene Fischer – Live 2017/2018“ setzte sowohl musikalisch als auch optisch neue Maßstäbe, nicht zuletzt durch die erstmalige Zusammenarbeit mit „45 Degrees – a division of Cirque Du Soleil”. So wurde die Show auch erst vor wenigen Wochen mit einer der wichtigsten Auszeichnungen im deutschsprachigen Showbiz, dem Live Entertainment Award (LEA), geehrt.

Damit fügt Helene Fischer ihrer einmaligen Erfolgsgeschichte ein neues Kapitel hinzu. Allein in Deutschland hat die Ausnahme-Künstlerin bereits mehr als 13 Millionen Tonträger verkauft und lockt mit ihren mitreißenden Shows regelmäßig ein Millionenpublikum in die Hallen und Stadien oder vor den Bildschirm.

„Helene Fischer Live – Die Arena-Tournee“ ist als 2CD, DVD, Blu-ray und Download sowie als limitierte 5-Disc Fan Edition erhältlich, die neben der Doppel-CD und dem kompletten Konzertfilm auf DVD und Blu-ray eine zusätzliche DVD mit der exklusiven 85-minütigen Dokumentation „Immer weiter“ enthält.

Im Sommer geht Helene Fischer mit einer neuen Show erneut auf Tour, diesmal durch 12 Stadien in Deutschland, Österreich, der Schweiz.

DIE STADION-TOURNEE 2018

23.06. Leipzig, Red Bull Arena

24.06. Leipzig, Red Bull Arena

26.06. Basel (CH), St. Jakob-Park

29.06. München, Olympiastadion

01.07. Nürnberg, Max-Morlock-Stadion

03.07. Gelsenkirchen, Veltins-Arena

06.07. Düsseldorf, Esprit-Arena

08.07. Berlin, Olympiastadion

11.07. Wien (AT), Ernst-Happel-Stadion

14.07. Hamburg, Volksparkstadion

15.07. Hamburg, Volksparkstadion

17.07. Hannover, HDI Arena

20.07. Frankfurt/ Main, Commerzbank-Arena

22.07. Stuttgart, Mercedes-Benz-Arena

Und im Herbst folgen die letzten Nachholtermine der Konzerte ihrer Arena-Tournee, die Anfang des Jahres krankheitsbedingt verschoben werden mussten. Es ist also die letzte Gelegenheit, die Show Helene Fischer Live 2018 designed by “45 Degrees – a division of Cirque du Soleil“ nochmals zu erleben.

LIVE 2017/2018 (NACHHOLTERMINE)

01.09. Mannheim, SAP Arena

02.09. Mannheim, SAP Arena

04.09. Berlin, Mercedes-Benz Arena

05.09. Berlin, Mercedes-Benz Arena

07.09. Berlin, Mercedes-Benz Arena

08.09. Berlin, Mercedes-Benz Arena

09.09. Berlin, Mercedes-Benz Arena

11.09. Wien, Stadthalle

12.09. Wien, Stadthalle

15.09. Arnheim (NL), GelreDome

(Universal Music)