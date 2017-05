Helmut Lotti kommt in die Schweiz

Helmut Lotti ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seit über 25 Jahren überwindet er als innovativer Musik-Botschafter erfolgreich sämtliche Genre- und Kulturgrenzen. 2016 feiert der internationale Superstar nach einer musikalischen Auszeit mit «The Comeback Album» seine langerwartete Rückkehr.

Seine Karriere ist ein Reigen der Superlative: Mit «Helmut Lotti Goes Classic» startete seine Weltkarriere. Das Album verkaufte seither über 13 Millionen Tonträger. Der begehrte Belgier gewann u.a. eine Goldene Kamera und zwei ECHO-Awards, sang Duette mit Andrea Bocelli, Montserrat Caballé, Eros Ramazzotti, Placido Domingo, Sarah Brightman und Cliff Richard und sorgte weltweit für ausverkaufte Hallen.

Während seiner Australien-Tournee 2011 nahm er eine schöpferische Pause. «Ich brauchte Zeit, um zu spüren, ob ich tatsächlich noch Helmut Lotti sein wollte.» In den folgenden Jahren produzierte Lotti nur ein Album für den holländischen Markt. Er konzentrierte seine Aktivitäten auf Belgien, absolvierte nur ausgewählte Auftritte und engagierte sich als «Goodwill Ambassador» für UNICEF.

Neues Album 2016

Irgendwann fing es wieder an zu kribbeln: Helmut Lotti: «Die Bühne fehlte mir und ich begriff, dass meine Karriere ein Geschenk ist. Gleichzeitig kam mir der Gedanke, dass ich einer Welt, die in Flammen zu stehen scheint, etwas zurückgeben wollte. Ich wollte ein Album machen, das Hoffnung verbreitet und Trost spendet.»

«Aus der Entscheidung heraus: ‚Ja, ich möchte Helmut Lotti sein‘ erwuchs die Konsequenz, «The Comeback Album» bewusst gross zu arrangieren. Mehr Orchester, mehr Bläser – ich wollte quasi noch mehr Lotti hineinlegen.» Um die 100 Menschen wirkten auf dem Album mit. Entscheidend war auch die Zusammenarbeit mit dem britischen Musiker, Komponisten und Arrangeur Andrew Powell (u.a. John Miles, Kate Bush, Alan Parsons).

Aber auch die Coverversionen so unterschiedlicher Künstler wie Leonard Cohen, Simon & Garfunkel und seinem Idol Elvis Presley passen perfekt zu Helmut Lottis Musikvorstellungen. Mit seiner 3½ Oktaven umfassenden Stimme und seinem Talent, sich Genres und Stimmungen zu eigen zu machen, schafft es der Crossover-Maestro Lotti, Uptempo-Tracks mit bodenständigem Soul und Gospel zu kreieren und anspruchsvolle Titel spielend um Jazz und Swing zu erweitern.

Auf grosser Tour

«Ich kann es kaum erwarten, mit dem neuen Album endlich wieder im Rampenlicht zu stehen», so Lotti. «The Comeback Album» wird am 21. Oktober 2016 als Standard-1CD, Premium-CD+DVD und Download veröffentlicht – bereits im September erscheint die erste Single «Faith, Hope And Love». Am Sonntag, 30. April 2017 um 20 Uhr, gibt Helmut Lotti im Rahmen seiner Europa-Tournee ein Konzert in der Schweiz. Mit Lotti-Klassikern und seinen Songs von «The Comeback Album» wird er seine Schweizer Fangemeinde im Zürcher Kongresshaus begeistern.