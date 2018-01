Helmut Lotti kommt nach Zürich und Bern

Helmut Lotti begeistert die Menschen mit seiner musikalischen Vielseitigkeit. Seit einem Vierteljahrhundert überwindet er als innovativer Musik-Botschafter locker und erfolgreich alle Genre- und Kulturgrenzen. 2016 feierte Lotti nach einer künstlerischen Auszeit mit «The Comeback Album» seine langerwartete Rückkehr und war in zahlreichen grossen TV-Sendungen präsent.

«Aus der Entscheidung heraus: ‚Ja, ich möchte Helmut Lotti sein‘ erwuchs die Konsequenz, «The Comeback Album» bewusst gross zu arrangieren. Mehr Orchester, mehr Bläser – ich wollte quasi

noch mehr Lotti hineinlegen.» Gegen 100 Menschen wirkten auf dem Album mit. Prägend war auch die Zusammenarbeit mit dem britischen Musiker, Komponisten und Arrangeur Andrew Powell

(u.a. John Miles, Kate Bush, Alan Parsons). Und die Coverversionen so unterschiedlicher Künstler wie Leonard Cohen, Simon & Garfunkel und Helmut Lottis Idol Elvis Presley passen perfekt zu seinen Vorstellungen von Musik. Mit seiner 3½ Oktaven umfassenden Stimme und dem Talent, sich Genres und Stimmungen zu eigen zu machen, schafft es das Crossover-Genie Lotti, Uptempo-Tracks mit bodenständigem Soul und Gospel zu kreieren und anspruchsvolle Titel spielend um Jazz und Swing zu erweitern. «Ich kann es kaum erwarten, mit dem neuen Album endlich wieder im Rampenlicht zu stehen», so Lotti. «The Comeback Album» sorgte rundum für Begeisterung und katapultierte ihn zurück in Hitparaden, Medien und vor allem in die Herzen grossen und treuen Fangemeinde.

Tickets im Vorverkauf

Eintrittskarten können bei allen Vorverkaufsstellen erworben werden oder telefonisch bei der Bestell-Hotline 0900 800 800 (CHF 1.19/min.).

