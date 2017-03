Henry Cavill macht bei «Mission: Impossible 6» mit

Henry Cavill spielt zusammen mit Tom Cruise im Thriller "Mission: Impossible 6". Der Film kommt im Juli 2018 in die Kinos. (Archiv) © Keystone/AP Invision/JOEL RYAN

Superman-Darsteller Henry Cavill («Batman v Superman: Dawn of Justice», «Man of Steel») trifft in «Mission: Impossible 6» auf den Agenten Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise.