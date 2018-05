Kette schuld an SBB-Zwischenfall in Gretzenbach

Eine von einem Kran hängende Metallkette hat am Montag in Gretzenbach SO die Frontscheibe einer SBB-Lokomotive getroffen. © Handout Kantonspolizei Solothurn

Beim Kranteil, das am Montag in Gretzenbach SO die Frontscheibe eines Zuges getroffen hatte, handelte es sich um eine von einem Baukran herabhängende Metallkette. Dies ergaben die ersten Ermittlungen der Polizei.