Heroindealer muss nicht ins Gefängnis

Rund 800 Gramm Heroingemisch, davon 200 Gramm reines Heroin verkaufte ein 43-jähriger IV-Rentner in Weinfelden. Mit dem Erlös von rund 24’000 Franken finanzierte er seinen beträchtlichen Eigenkonsum. Ausserdem nahm er als Zahlung für zwei Heroinkäufe einen gestohlenen Laptop entgegen. Während der laufenden Strafuntersuchung dealte er erneut für kurze Zeit mit Heroin.

Bedingter Vollzug

Den Schuldspruch des Bezirksgerichts wegen qualifizierter und einfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und Hehlerei akzeptierte der Angeklagte. Nicht aber die teilbedingte Freiheitsstrafe von 28 Monaten. Er beantragte Berufung und forderte die Freiheitsstrafe zu reduzieren und bedingten Vollzug zu gewähren.

Das Obergericht folgte dem Antrag des Angeklagten. Er handelte zwar mit beachtlichen Mengen an Drogen. «Zu seinen Gunsten sprach aber, dass er in der Endverbraucherszene und damit auf der untersten Hierarchiestufe tätig war», schreibt das Obergericht. Ausserdem sei er in keiner Gruppe oder Mitglied einer Organisation gewesen. Sein eigener Drogenkonsum sei sehr hoch und er dealte hauptsächlich, um seinen Eigenkonsum zu finanzieren.

Seit mehreren Jahren ohne Drogen

«Anders als die Vorinstanz ging das Obergericht nicht von einer schweren, sondern von einer mittelschweren bis schweren objektiven Tatschuld aus. Zu berücksichtigen war aufgrund der Sucht auch eine leicht- bis mittelgradig verminderte Schuldfähigkeit, was schliesslich zu einem höchstens mittelschweren Verschulden führte», erklärt das Obergericht seinen Entscheid. Während mehreren Jahren ist der Beschuldigte nun schon abstinent und dies sei positiv zu gewichten.

«Die Lebensumstände des Angeklagten hatten sich in den letzten Jahren entscheidend ins Positive entwickelt. Er konsumiert keine Drogen mehr, wurde nicht mehr straffällig und scheint sich in die Gesellschaft integriert zu haben», heisst es abschliessend. Dennoch wurde eine Probezeit auf fünf Jahre festgesetzt. Der Entscheid ist rechtskräftig.

(red.)