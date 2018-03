Chäferli, Mungge, Spätzli, Schatzi und so weiter und so fort. Fast jedes Paar hat für den jeweils anderen einen Kosenamen. Die meisten davon sind so peinlich, dass man sie in der Öffentlichkeit besser nicht ausspricht. Habt ihr Kosenamen für eure Partner? Wie lauten diese? Was haltet ihr im Allgemeinen von solchen Kosenamen? Schreibt es in die Kommentare (anonym) und nehmt an unserer Umfrage teil: