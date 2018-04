Starb später im Spital: der 23-jährige belgische Radprofi Michael Goolaerts. © KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT

Der Rad-Klassiker Paris-Roubaix ist am Sonntag von einem Todesfall überschattet worden. Der 23-jährige Belgier Michael Goolaerts starb nach einem Sturz auf der Strecke am Abend im Spital in Lille.