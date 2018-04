Heute herrscht ein Pollensturm

Viel Sonne und 22 bis 25 Grad sorgen bei vielen Leuten für gute Stimmung. Doch Menschen mit Heuschnupfen haben zurzeit nichts zu lachen: Weil ein mässiger bis starker Westwind weht, werden extrem viele Pollen freigesetzt, wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt. Denn viele Bäume stehen in Blüte.

Es handle sich vorwiegend um Pollen von Nadelhölzern, die keine allergischen Reaktionen auslösen. Jedoch befinden sich wegen des warmen Wetters auch viele Birken-, Eschen- und Hagebuchenpollen in der Luft. In der Westschweiz finden sich zudem Platanen-, Buchen und Eichenpollen. Südlich der Alpen liegen bereits erste Gräserpollen in der Luft.

Doch Allergiker können am Donnerstag bereits kurz durchatmen: In der Nacht bringt eine schwache Störung Regengüsse ins FM1-Land. In der West- und Nordwestschweiz, im Mittelland und im Wallis sowie im Süden bleibt die Belastung stark.

(red.)