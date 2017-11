Heute schon die Eier gewaschen?

Das kennen wir doch alle: Nach einem langen Arbeitstag kommt man nach Hause, will sich vielleicht noch ein Ei kochen und dann ist da Dreck an der Schale. In der WDR-Sendung «d+u» (daheim + unterwegs) erzählt der Co-Moderator, dass er die Eier immer vor dem kochen wasche.

Und der Kommentar der Moderatorin? «Du bist der erste Mensch, den ich kenne, der seine Eier…» Sofort merkt sie, dass diese Aussage wohl falsch verstanden werden kann und kommt nicht mehr aus dem Lachanfall raus. Jeder weitere Versuch, das Gespräch wieder in normale Bahnen zu lenken, scheitert natürlich.

(red.)