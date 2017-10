Hewart hält Churer Polizei auf Trab

In der Nähe des Postplatzes in Chur drohte am Sonntagnachmittag ein Baugerüst vom Dach auf die Strasse zu fallen. Die Stadtpolizei Chur entschied sich deshalb, die Gäuggelistrasse zu sperren, der Verkehr wurde umgeleitet.

An der Berggasse fiel eine Tanne auf ein Hausdach. Die Bewohner des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt ausser Haus, es wurde niemand verletzt.

Ein Baum aus unsrem Garten blockiert gerade die Ausfahrt der Nachbarn. Nicht besonders inspirierend. #Sturm pic.twitter.com/8r6vzFxTs3 — Romana Ganzoni (@RomanaGanzoni) 29. Oktober 2017

Ausserdem wurden diverse Bauabschrankungen und Werbetafeln umgeweht. Über den Nachmittag standen nebst der Stadtpolizei Chur unter anderem auch die Feuerwehr der Stadt Chur, die Werkbetriebe der Stadt Chur, Gerüstbaufirmen, Dachdecker, 2 Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma und eine Kranfirma mit einem Spezialkran im Einsatz.

Habt auch ihr den Sturm miterlebt? Schickt uns eure Fotos an redaktion@fm1today.ch.

(red)