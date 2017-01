«Hidden Figures» führen Kinocharts an

Der biografische Film um eine Gruppe afroamerikanischer NASA-Wissenschaftlerinnen spielte am Wochenende an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 20,5 Millionen Dollar ein und blieb auf dem ersten Platz, wie der «Hollywood Reporter» am Sonntag berichtete.

Einen deutlichen Sprung nach vorne machte unterdessen der grosse Golden Globe-Gewinner «La La Land». In ihrer sechsten Woche spielte die Musical-Romanze rund 14,5 Millionen Dollar ein und sprang vom fünften auf den zweiten Platz.

Auf dem dritten Platz hielt sich in seiner vierten Woche der Trickfilm «Sing» mit rund 13,9 Millionen Dollar.

(SDA)