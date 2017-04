Hier gewinnt Samuel Stutz eine Wette

Dr. Samuel Stutz spürt mit der Nase die Wassertemperatur © (ARD)

Vor genau 30 Jahren trat der ehemalige TV-Arzt Samuel Stutz in der legendären TV-Show «Wetten, dass…?» auf. Er wettete, dass er nur mit seiner Nase die Wassertemperatur bestimmen kann. Die Wette verlor er. Darum trat er am letzten Samstag nochmals an.