Hier gibt’s heute Freibier

Die Brauereien des Schweizer Brauerei-Verbandes führen am Schweizer Tag des Bieres verschiedene Aktionen durch. In der Ostschweiz könnt ihr nach Feierabend das Wochenende mit Bier einläuten. So zum Beispiel in der St.Galler Brauerei Schützengarten.

Auf deren Areal können Bierliebhaber von 17 bis 18.30 Uhr auf ein Feierabendbier vorbeischauen. Wie könnte man ein Wochenende besser starten? Natürlich ist die Schützengarten Brauerei nicht die einzige, die ihre Gäste zum Bier einlädt.

Nahe von St.Gallen kommen auch die Gossauer auf ihre Kosten. In der Brauerei Stadtbühl gibt es die traditionelle drei für zwei Aktion ab Rampe und in der Landi. Die Aktion dauert bis am 28. April. An diesem Samstag gibt es zusätzlich zur Aktion noch eine Stunde Freibier am Gossauer Klostermarkt.

In Appenzell wird vor dem Besucherzentrum «Brauquöll» der Brauerei Locher am Tag des Bieres von 17 bis 19 Uhr das Feierabendbier offeriert.

Im Rheintal lädt die Brauerei Sonnebräu in Rebstein zu einem bierigen Fest von 17.17 bis 19 Uhr. Das neue Holzkopf Bier wird lanciert und verschiedene Attraktionen warten auf die Gäste. Wer sein geliebtes Bier also feiern will, kommt am Tag des Bieres bestimmt nicht zu kurz.

In Chur kommen die Bierfans erst etwas später zu ihrem kühlen Blonden. Die Brauerei Calanda führt am 5. Mai von 13 bis 20 Uhr ihr Brauerei-Fest mit Präsentation neuer Calanda Radler und Bierdegustation durch. Ausserdem gibt es eine Festwirtschaft, Brauereiführungen und einen DJ.

Zum Wohl!

(red)