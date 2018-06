Hier kannst du die Nati anfeuern

In einer Woche startet die Fussball-WM in Russland mit dem Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Schon einen Tag später folgt mit Portugal gegen Spanien ein richtiger Kracher. Solche Spiele schaut man sich doch ungern alleine an, oder? In unserer Karte haben wir deshalb die grössten Public Viewings im FM1-Land zusammengefasst.

Dein liebster WM-Schauplatz ist auf unserer Karte nicht vertreten? Ergänzungsvorschläge sind jederzeit willkommen. Du darfst gerne kommentieren oder sie direkt an an laurien.gschwend@fm1today.ch senden.

(lag)