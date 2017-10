Hier kannst du morgen schlitteln

Wenn es dich bei diesen winterlichen Aussichten schaudert, dann solltest du heute unbedingt die Gelegenheit nutzen und ein bisschen Sonne und Wärme tanken. Denn schon ab heute Abend ist es vorerst vorbei mit dem schönen Herbstwetter. Es wird deutlich kühler und nass – oder weiss. «In der Nacht wird es teils kräftig regnen. Wir rechnen mit 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter, stellenweise kann es auch mehr sein. Die Schneefallgrenze sinkt bis morgen früh von 3000 auf 1200 Meter. Oberhalb von 2000 Metern fallen 15 bis 35 Zentimeter Neuschnee», sagt Sharon Satz von MeteoNews.

Auf dem Säntis, auf rund 2500 Metern, dürfte es also eine ordentliche Portion Schnee geben. Aber auch wer über 1200 Meter über Meer wohnt, wird morgen in einer Winterlandschaft erwachen. Allerdings werde die weisse Pracht schnell wieder verschwunden sein, da der Boden noch relativ warm sei, sagt Satz.

Auf unserer Karte haben wir jene Regionen mit einer Schneeflocke gekennzeichnet, in denen es morgen winterlich wird:

Kälter als üblich

Dass morgen die ersten Flocken dieses Herbstes fallen werden, liegt an einer Kaltfront, welche die Schweiz in der Nacht auf morgen erreicht. Diese bringt unbeständiges Wetter und deutlich niedrigere Temperaturen. «In St.Gallen liegen die Höchsttemperaturen in den kommenden Tagen bei zehn bis zwölf Grad. Richtung Bodensee und im Rheintal liegen sie um zwei bis drei Grad darüber», prognostiziert Sharon Satz. Allgemein werde es kälter, als es für Anfang Oktober üblich sei.

Der Samstag wird dann vorwiegend trocken sein, allerdings kann es über dem Alpstein mal etwas Regen oder Schnee geben. Am Sonntag kommt bereits die nächste Störung und bringt wieder trübes Wetter, wenn auch nicht mehr so grosse Niederschlagsmengen. Zudem steigt auch die Schneefallgrenze wieder auf über 2000 Meter.

Starker Wind am Bodensee

Bevor der Schnee kommt, bläst auf den Gipfeln zunächst ein starker Wind. «Heute Nachmittag und Abend erwarten wir stürmische Verhältnisse mit Böen von 90 bis 110 km/h. Auch Richtung Bodensee und im Thurgau wird es stürmisch, aber deutlich weniger stark als auf den Bergen», sagt die Meteorologin.