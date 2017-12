Hier kommt der FM1-Megamix

Ob Despacito, Ed Sheeran oder Demi Lovato. Im grossen FM1-Megamix findest du jeden grossen Hit, der im Jahr 2017 deine Ohren zum Wackeln gebracht hat. Diese 37 Songs haben 2017 bewegt.

Alessia Cara – Scars To Your Beautiful

Ariana Grande feat. Nicki Minaj– Side To Side

Bruno Mars – That’s What I Like

Camila Cabello – Havana

Cardi B – Bodak Yellow

Chainsmokers – Paris

Chainsmokers And Coldplay – Something Just Like This

Charlie Puth – Attention

Clean Bandit feat. Sean Paul – Rockabye

Demi Lovato – Sorry Not Sorry

DJ Khaled feat. Justin Bieber, Lil Wane, Quavo, Chance The Rapper – I’m The One

Drake – Passionfruit

Ed Sheeran – Castle On The Hill

Ed Sheeran – Perfect

Ed Sheeran – Shape Of You

French Montana feat. Swae Lee – Unforgettable

Harry Styles – Sign Of A Time

I Future – Mask Off

Imagine Dragons – Believer

Imagine Dragons – Thunder

J Balvin And Willy William – Mi Gente

Katy Perry feat Skip Marley – Chained To The Rhythm

Kendrick Lamar – Humble

Kygo And Selena Gomez – It Ain’t Me

Lady Gaga – Million Reasons

Liam Payne feat. Quavo – Strip That Down

Logic feat Alessia Cara And Khalid – 1-800-273-8255

Luis Fonsi And Daddy Yanke feat. Justin Bieber – Despacito

Machine Gun Kelly feat. Camila Cabello – Bad Things

Maroon 5 feat. SZA – What Lovers Do

Sam Hunt – Body Like A Back Road

Shawn Mendes – There Is Nothing Holding Me Back

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

Taylor Swift – Ready For It

The Weeknd – I Feel It Comin

Zayn And Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever

Zedd And Alessia Cara – Stay