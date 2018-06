Hier kriegst du das günstigste WM-Trikot

Morgen Donnerstag startet die Fussball-Weltmeisterschaft in Russland. Das Schweizer Kader ist bekannt und die Spieler für den ersten Match gegen Brasilien bereit. Um beim städtischen Public Viewing oder auf dem heimischen Sofa die optimale Unterstützung für die Nati zu zeigen, fehlt nur noch eines: das Trikot. Der Preisvergleich von «preispirat.ch» zeigt, dass die Trikots unserer Nati-Stars nicht überall gleich viel kosten. Je nach Anbieter gibt es Unterschiede von bis zu 30 Prozent.

Schweizer Sport-Shops am teuersten

Die Trikots für Erwachsene sowie für Kinder gibt es am günstigsten im Online-Shop «geomix». Dort kosten diese 70 Franken, beziehungsweise 56 Franken. Am tiefsten in die Tasche greifen müssen Nati-Fans, wenn sie auf die grossen Schweizer Sportshops zurückgreifen. Bei Ochsner Sport, SportXX, Manor und Athleticum kostet ein Trikot für Erwachsene stolze 99.90 Franken. Auch die Kinder-Shirts sind bei den grossen Anbietern rund 24 Franken teurer.

Name kostet extra

Wer noch den Namen seines Lieblings-Spielers oder gar den eigenen auf dem Rücken tragen will, muss noch etwas mehr Geld liegen lassen. Von den im Vergleich berücksichtigten Händlern bieten nur drei dieses Zusatzangebot an. Das sind «geomix», «taurus» und Ochsner Sport, wobei das Trikot bei «taurus» am günstigsten zu haben ist. Soll das Trikot pünktlich zum WM-Start zu Hause ankommen, ist aber Eile geboten. Durch den Aufdruck verzögert sich die Lieferzeit um vier bis fünf Werktage.

Der Preisvergleich fand am 6. Juni 2018 statt. Die Versandkosten sind bei allen Händlern ausser Manor im Preis inbegriffen.

(dab)