Hier reisst es das Zirkus Knie Zelt um

Das Zirkuszelt vom Nationalzirkus Knie knickt einfach ein. © screenshot/facebook

Der am Sonntagabend wütende Orkan sorgte in der ganzen Schweiz für Schäden und Zwischenfälle. In Bellinzona wurde das grosse Zirkuszelt vom Circus Knie zerstört. Dabei wurde ein Arbeiter verletzt. Auch in der Ostschweiz gab es viele Zwischenfälle.