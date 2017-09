Hier steigen im FM1-Land die Oktoberfeste

Dirndl, Lederhosen, Backhendl und Brezn: Was sich in München grosser Beliebtheit erfreut, gibt es auch in der Ostschweiz und Graubünden immer häufiger. Eventfirmen und Gastrobetriebe laden zum fröhlichen Schunkeln zu Volksmusik am Oktoberfest. Gut für uns – wir können uns die Anfahrt nach München sparen und haben erst noch mehr Platz, uns in der Tracht zu zeigen. Die Stimmung wird garantiert gut, auch wenn es sich nicht um das Münchner Original handelt. 💃🍻

