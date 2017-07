Hier werden die Openair-Besucher sauber

Die Gummistiefel müssen im Säntispark draussen bleiben. © FM1Today/Fabienne Engbers

Einmal wieder richtig sauber werden, das ist für viele OpenAir- Gänger am Samstag ein Muss. In der Bäderwelt Säntispark in Abwil können sie ein wenig entspannen. Die Migros ist auf den Ansturm von dreckigen Gummistiefeln vorbereitet.