Hier wird Morgen-Joe zur Sau gemacht

Was für eine Niederlage! In der allerletzten Runde des FM1-Wachmacher-Spiels «Schlacht der Geschlechter» verloren die Männer gegen die Frauen. Die Strafaufgabe für Morgen-Joe: Er musste am Donnerstag beim Säulirennen an der Olma teilnehmen.

Für das Rennen erhielt er sogar ein Mänteli, welches ihn als «#Kampfsau» bezeichnete. Seine tierischen Athletinnen stellten sich allerdings stärker dar als gedacht: «Die Säuli waren schon nach zwei Metern extrem weit voraus», Morgen-Joe zuckt mit den Schultern. Sein Vorhaben, bis zur Mitte auf allen Vieren zu galoppieren, musste er daraufhin über Bord werfen. Das Publikum feuerte den FM1-Moderator mit tosendem Applaus an.

Ob Morgen-Joe seine Gegner noch aufholen konnte, und wie er ins Ziel gekommen ist, erfährst du im Video.