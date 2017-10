Hier zeigt Justin Bieber sein neues Tattoo

Justin Bieber hat auf Instagram Bilder seines neuen Tattoos gezeigt. Darauf zu sehen: Wasserspeier, Skelette, ein Adler, ein Torbogen und ein riesiges gothisches Kreuz. Bieber ist auf einem Video sichtlich stolz auf die neue Tätowierung.

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Oct 21, 2017 at 7:37am PDT

Die Fans sind hingegen nicht so begeistert, wie einige Reaktionen aus dem Internet zeigen:

justin bieber is the main reason why I have trust issues. pic.twitter.com/AcY4NYsssi

A leaked photo of Justin Bieber while he’s getting his new tattoo pic.twitter.com/3FL5TeXvtI

— Hi, I'm Dima (@________Dima) October 18, 2017