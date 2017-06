«High-Class-Infrastruktur für High-Class-Athleten»

Roman Furger auf dem ultramodernen Laufband im neuen Leistungszentrum in Davos © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Die Schweizer Langläufer erhalten an ihrer Basis in Davos ein neues Bijou für das Training. Kernstück des neuen Leistungszentrums sind zwei moderne Laufbänder.Noch ist die Baustelle rund um das Langlaufzentrum in Davos unübersehbar.