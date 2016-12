Hilfe, der Kanton St.Gallen ist geschrumpft

In Wirklichkeit ist der Kanton St.Gallen nur auf dem Papier kleiner geworden. Laut einer Mitteilung der St.Galler Staatskanzlei hat der Kanton die Umstellungsarbeiten auf den neuen Bezugsrahmen LV95 abgeschlossen. Dieser löst den alten Bezugsrahmen aus dem Jahr 1903 ab und soll wiederum hundert Jahre Bestand haben. Die Berechnungen zeigen: Der Kanton St.Gallen ist um rund 13’000 Quadratmeter geschrumpft.

Verlierer und Gewinner

Die Umstellungsarbeiten haben auch gezeigt, welche St.Galler Gemeinden am meisten Fläche verloren und welche am meisten Fläche gewonnen haben. Grabs hat mit 1042 Quadratmetern am meisten Fläche verloren, gefolgt von Sennwald mit minus 851 Quadratmetern und Nesslau mit minus 772 Quadratmetern. Zu den grössten Gewinnern gehören Pfäfers mit einer Flächenzunahme von 958 Quadratmetern, Walenstadt mit 395 Quadratmetern und Mosnang mit 218 Quadratmetern. Rund 90 Prozent aller Parzellen seien von der Flächenänderung nicht betroffen.

Schweiz wird grösser

Im Gegensatz zum Kanton St.Gallen hat sich die Schweiz insgesamt vergrössert. In Ost-West-Richtung ist sie drei Meter breiter als bisher in den Plänen abgebildet. Das entspricht einem Plus von 42 Fussballfeldern. Zu den Gewinnerkantonen gehört das Tessin, das einen Viertel dieser Fläche bekommt.

Unbesorgtes Wandern

Für Wanderinnen und Wanderer ändert sich mit der Umstellung nicht viel. Sie können ihre alten Wanderkarten behalten, da die Änderungen den Inhalt der Karten nicht beeinflussen. Im Massstab 1:25’000 entspricht eine Abweichung von 2,5 Metern in der Realität 0,1 Millimetern auf dem Papier.

Auf das neue Koordinatensystem umzustellen, kostete den Kanton St.Gallen rund zwei Millionen Franken. An den Kosten beteiligten sich Bund, Kanton und Gemeinden.

