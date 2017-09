Hillary Clinton macht ihrem Ärger über Wahlkampf in einem Buch Luft

Hillary Clinton macht ihrem Ärger über den verlorenen Wahlkampf im Buch "What happened" Luft. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/PATRICK SEMANSKY

Hillary Clinton macht ihrem Ärger über den verlorenen Wahlkampf in einem Buch Luft. Ihr Werk «What Happened» (deutsch: «Was geschehen ist») ist am Dienstag auf Englisch erschienen. In den USA stieg das Buch auf Rang eins der Amazon-Bestsellerliste.