Erfolgreicher Start für Martina Hingis in Katar: Sie gewinnt mit ihrer neuen Doppelpartnerin, der Taiwanesin Chan Yung-Jan, die Auftaktpartie am WTA-Premier-Turnier in Doha.Hingis/Chan gewannen ihr Auftaktspiel gegen das belgisch-schwedische Doppel Kiki Bertens/Johanna Larsson 6:1, 6:4.