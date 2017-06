Martina Hingis (hinten) feierte auf Mallorca zusammen mit ihrer taiwanesischen Partnerin Yung-jan Chan den vierten gemeinsamen Titel © KEYSTONE/EPA EFE/ATIENZA

Martina Hingis gelangt am WTA-Turnier in Santa Ponça auf Mallorca mit ihrer Doppelpartnerin Chan Yung-Jan kampflos zum vierten gemeinsamen Turniersieg.Jelena Jankovic und Anastasija Sevastova traten zum Final gegen das topgesetzte schweizerisch-taiwanesische Doppel nicht an.