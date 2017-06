Hingis/Chan spazieren in den Halbfinal

Strebt in Paris ihren dritten Doppeltitel an: Martina Hingis © KEYSTONE/EPA EFE/SERGIO BARRENECHEA

Martina Hingis und ihre taiwanische Partnerin Chan Yung-Jan bleiben auch in ihrem Doppel-Viertelfinal am French Open völlig ungefährdet.Sie setzten sich in 66 Minuten 6:2, 6:1 gegen das rumänisch-ukrainische Duo Raluca Olaru/Olga Sawtschuk durch.