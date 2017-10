Hinrichtung in Texas nach Hinweisen auf weitere Tat ausgesetzt

Hatte verdächtige Dokumente in seiner Zelle: US-Serienmörder Anthony Shore. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Houston Chronicle/STEVE UECKERT

In letzter Minute ist in Texas die Hinrichtung eines geständigen Serienmörders ausgesetzt worden, weil in seiner Zelle Hinweise auf ein Verbrechen gefunden wurden, für das ein anderer Mann zum Tode verurteilt worden ist.