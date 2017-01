Hipster-Food ist out

Superfood-Trend flacht immer mehr ab. © iStock

Quinoa-Plätzli an einer Goji-Beeren Soja-Rahm-Sauce mit geschmortem Randen und Avocado-Mousse – diese Hipster-Küche ist kaum mehr zu überbieten. In jeder Stadt gibt es mittlerweile vegane Restaurants mit exotischem Superfood. Der Trend zum Superfood flacht aber immer mehr ab. Denn auch in unseren Gärten wachsen Pflanzen mit Gehalt.