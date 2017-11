Marcel Hirscher gibt für den Weltcup-Auftakt der Männer grünes Licht © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Nun ist es definitiv: Marcel Hirscher geht am Wochenende beim Weltcup-Auftakt im finnischen Levi im Slalom an den Start.Der 28-jährige Salzburger hatte sich im August am ersten Trainingstag bei einem Unfall eine Fraktur des linken Aussenknöchels zugezogen.