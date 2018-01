Hirscher nach erstem Lauf vorne – Zenhäusern und Yule in Top 10

Der Seriensieger liegt auch in Wengen nach dem ersten Slalom-Lauf in Führung: Marcel Hirscher © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Marcel Hirscher befindet sich auf bestem Weg zu seinem fünften Slalomsieg in Serie. Der Salzburger führt nach dem ersten Lauf in Wengen vor André Myhrer und Henrik Kristoffersen.Ausser zum Saisonauftakt in Levi, wo er bei seinem Comeback nach einer Knöchelverletzung nur 17.