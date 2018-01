Hirschkuh angefahren und geflüchtet

In Bad Ragaz wurde eine Hirschkuh angefahren © iStock (Symbolbild)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ist in Bad Ragaz ein unbekanntes Fahrzeug mit einer Hirschkuh kollidiert. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich ohne Meldung an die Polizei von der Unfallstelle.