Hischier als einziger der zahlreichen Schweizer erfolgreich

Nico Hischier: Die Nummer 13 bringt ihm Glück © KEYSTONE/FR171450 AP/JEFFREY T. BARNES

Nico Hischier kam beim 3:2-Sieg seiner New Jersey Devils gegen die New York Rangers zu einem weiteren Erfolgserlebnis. Dem Walliser gelang sein zweiter Assist im fünften Spiel seiner NHL-Karriere.Der Schweizer-Nummer-1-Draft war am 3:1 beteiligt.