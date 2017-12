Hischier Doppel-Torschütze für New Jersey

Von den Fans in New Jersey gefeiert: Nico Hischier erzielte gegen Detroit die ersten beiden Tore © KEYSTONE/AP/JULIO CORTEZ

Der Schweizer Erstrunden-Draft Nico Hischier hat für New Jersey einen grossen Auftritt. Er schiesst für die Devils gegen Detroit zwei Tore und gewinnt 3:1.In seinem 36. NHL-Spiel brachte Hischier New Jersey im ersten Drittel 2:0 in Führung. In der 16.